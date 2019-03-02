قائممقام الرطبة: داعش اعدم خمسة مختطفين

2019/03/02 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن قائممقام الرطبة، اليوم السبت، ان تنظيم داعش الارهابي اعدم خمسة مختطفين من ابناء الرطبة والنخيب.

واضاف القائمام عماد الدليمي ان “المختطفين كانو يبحثون عن الكما”.

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