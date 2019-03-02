2019/03/02 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، استحدثت خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها لأصحابها عبر مكتب خاص في ساحة عباس بن فرناس.

وأوضح بيان لوزارة النقل تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الخدمة الجديدة التي سيتم المباشرة بها ابتداء من يوم غد الأحد تتضمن نشر الحقائب المفقودة عبر مواقع شركة الخطوط الجوية العراقية الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي ليتم استدلال المسافرين عنها ويتم تسليمها لهم عن طريق مكتب خاص بالشركة في ساحة عباس بن فرناس”.

لافت البيان ان “هذه الخدمة ستعتمد أحدث الأنظمة الإلكترونية التي يتم عن طريقها ادخال جميع المعلومات المتعلقة بالحقيبة واسم المسافر ورقم الرحلة وينشر على موقع الشركة كي يتمكن المسافر من متابعة حقيبته المفقودة واستلامها من المكتب الجديد الذي ستشرف عليه وحدة خدمات الامتعة التابعة للخطوط الجوية العراقية”.

وشدد ان “وزارة النقل تسعى لعرض جميع خدماتها للمواطنين الكرام لخلق مزيدا من التفاعل معها وتاكيدا على الشفافية المتبعة في عملنا، وليكون المواطن على اطلاع بكافة تفاصيل العمل وإجراءاته ايمانا منا بدورنا في تقديم الخدمات المباشرة له”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: الخطوط الجوية تطلق خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: الخطوط الجوية تطلق خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).