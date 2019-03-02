وطني الشاطئية يصل تايلاند ويباشر تدريباته استعداداً لنهائيات آسيا

2019/03/02 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل وفد منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية، ظهر امس الجمعة، الى مدينة بانكوك التايلاندية برحلة دامت لست ساعات قبل مروره بالامارات قادما من بغداد في رحلة امتدت لاكثر من ١٤ ساعة بسبب التوقف في الإمارات “ترانزيت”، ليغادر العاصمة التايلاندية متوجها الى مدينة باتايا عبر طريق البر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة من اجل الدخول […]

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