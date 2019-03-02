2019/03/02 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بتأجيل اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الى يوم غد الاحد.

وابلغ المصدر شفق نيوز بأنه كان من المقرر عقد اجتماع اليوم السبت بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل ، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم، وكذلك مناقشة الاوضاع السياسية في العراق وكوردستان بشكل عام.

واضاف المصدر ان الاجتماع تقرر تأجيله الى يوم غد الاحد، من دون ذكر سبب التأجيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل اجتماع الديمقراطي والاتحاد الوطني في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل اجتماع الديمقراطي والاتحاد الوطني في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).