التميمي تؤكد على تعزيز العلاقات مع دولة الكويت خلال استقبال وفد مجلس الامة

2019/03/02 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضرت “الدكتورة ماجدة التميمي” الى اجتماع وفد مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم والوفد المرافق له، وبحضور عدد من قيادات تحالف الاصلاح والاعمار” وقال المكتب الاعلامي ان”زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم والوفد المرافق استعرض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين العراق والكويت وبحث مستجدات الاوضاع في المنطقة” واوضح المكتب الاعلامي ان “رئيس […]

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