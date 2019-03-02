2019/03/02 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أدان المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان قرار الحكومة البريطانية وضع حزب الله على لائحة “الإرهاب الدولي”.وقال قبلان في كلمة له إن “بريطانيا كانت ولا تزال السبب في كل مشاكل المنطقة وأولاها قضية فلسطين كما أنها الحاضن الرئيس لكل مدارس الإرهاب والتكفير”.واكد أن “ حزب الله من المقاومين الشرفاء الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قبلان يدين قرار بريطانيا الاخير alansaar.

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