2019/03/02 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قرار الحكومة البريطانية بإدراج حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية يمثل إدانة للندن واستعادة لتاريخها المظلم في الاستعمار وفي إنشاء الكيان الصهيوني من خلال وعد بلفور.وقال قاسم في كلمة له تابعها / الأنصار/ أن “الحكومة البريطانية بعملها الحالي تؤكد بأنها راعية للإرهاب”، مبينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله: بريطانيا راعية للإرهاب alansaar.

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