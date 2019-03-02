جوجل تطلق نسخة للويب من تطبيق Duo

2019/03/02 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة جوجل رسمياً قبل ساعات عن اطلاق نسخة مخصصه للويب من تطبيق المكالمات الشهير جوجل ديو ، لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.وذكرت الشركة، ان ” موقع الويب الجديد للتطبيق يمكنك الدخول اليه من هنا ، حيث يلزم ان تسجل دخول بحساب جوجل الخاص بك حتى يظهر التطبيق و تظهر جهات الاتصال الخاصه بك، […]

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