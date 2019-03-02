الحراس الأمنيّون في وزارة النفط يعتزمون إطلاق تظاهرات حاشدة

2019/03/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت ممثلية الحراس الأمنيين في وزارة النفط، السبت، عن عزمهم إطلاق تظاهرات حاشدة أمام مقر وزارة النفط يوم غد الأحد الموافق (4 آذار 2019)، للمطالبة بحقوقهم، ورفع “الحيف” عنهم.وقالت المتحدث باسم الممثلية، محمد صافي، العامل في أمن شركة خطوط الأنابيب النفطية، اليوم، (3 آذار 2019)، خلال تصريح لـ”ناس” إن “الحراس الأمنين […]

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