الخطوط الجوية تطلق خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها عبر مكتب خاص في ساحة عباس بن فرناس

2019/03/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، اليوم السبت ، ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استحدثت خدمة نشر معلومات الحقائب المفقودة وتسليمها لأصحابها عبر

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