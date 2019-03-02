مادورو يفاجئ ترامب.. إدارة نفط فنزويلا في يد بوتين

2019/03/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكد واشنطن تواجه فشلاً متجدداً في مجلس الأمن، حتى انتقلت إلى لعب ورقة أخرى في وجه كاراكاس، علّها بذلك تحفظ بعضاً من ماء وجهها،

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