انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الخلايا النائمة في حدود سامراء

2019/03/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر إعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه ان "قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الانبار لملاحقة عصابات داعش الارهابية".واضاف البيان ان العملية جاءت لتمشيط مناطق بني زيد والرفيعات حتى حدود عمليات سامراء".انتهى .م ك

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