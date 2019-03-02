2019/03/02 | 10:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قاتل "ستيفن هوكينغ" يهدد لاعبي كرة القدم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
وجدت دراسة أنه من المرجح أن يصاب لاعبو كرة القدم على مستوى العالم بأعراض المرض الذي قتل العالم، ستي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قاتل "ستيفن هوكينغ" يهدد لاعبي كرة القدم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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