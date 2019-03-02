تربية نينوى تصدر بيانا بشأن اعتداء أحد أفراد حماية العاكوب على مدير إحدى المدارس

2019/03/02 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-نينوى

أعلن مدير عام تربية نينوى، وحيد فريد عبد القادر، السبت (02 آذار، 2019) توجيه عقوبة الحجر لأحد أفراد حماية محافظ نينوى، نوفل العاكوب، بعد اعتدائه على مدير إحدى المدارس، بـنقله من عمله.

وقال عبد القادر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "أجرى اتصالا هاتفيًا مع محافظ نينوى نوفل السلطان حول حادثة اعتداء أحد أفراد حمايته على مدير مدرسة الفتوة للبنين"، مبينا أن "المحافظ أكد أنه فور وصول المعلومات له وجه بحجر الشخص المعتدي، وفتح تحقيق معه حول الحادثة بالإضافة إلى نقله من عمله الحالي".

وأوضح عبد القادر أن "المحافظ أكد له أن أحد أفراد الحماية قام وبتصرف شخصي وخارج أوقات الدوام الرسمي بالذهاب إلى المدرسة والاعتداء على المدير"، مضيفا أن "لا صلة للمحافظة بهذا التصرف وسينال الشخص الجاني جزاءه العادل".

وأشار المحافظ الى ان "لإدارة المدرسة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الشخص المعتدي لينال جزاءه وفق القوانين السارية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شريطاً مصورا يوثق لحظة اقتحام أحد حماية محافظ نينوى، مدرسة الفتوة للبنين الواقعة في أيسر مدينة الموصل، والاعتداء بالضرب المبرح على مدير المدرسة.

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية، السبت (02 آذار، 2019) حالة الطقس، اعتبارا من اليوم، وحتى الاربعاء المقبل.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان طقس يوم السبت، سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المنطقة الوسطى، وطقسا صحوا ال

بغداد اليوم-بغداد

نشرت صحيفة التايمز تقريرا، كتبه ريتشارد سبنسر، يتحدث فيه عن رهائن وأسيرات كانوا في قبضة تنظيم داعش يحاولون اليوم بناء حياة جديدة بعيدا عن التنظيم.

ويروي ريتشارد قصة صدام قاسم الذي رأى والديه آخر مرة عندما كان عمره 10 أعوام.



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بغداد اليوم- بغداد

اطلق مصرف الرافدين، السبت 2 اذار 2019، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت

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