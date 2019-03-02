وزارة الاعمار تعلن رفع سقف الاقراض لصندوق الإسكان الى 50 مليوناً

2019/03/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، السبت، عن رفع سقف الإقراض لصندوق الإسكان الى 50 مليوناً.وقال وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مجلس الوزراء وافق على رفع سقف قروض صندوق الإسكان إحدى نشكيلات الوزارة، وصولاً إلى 50 مليون دينار عراقي”.وأوضح ريكاني، أن “سقف الإقراض لسكنة بغداد أصبح 50 مليون دينار، فيما أصبح سقف الإقراض المحافظات 40 مليون دينار، وسكنة الأقضية والنواحي 35 مليوناً”، مؤكداً “مواصلة سعيه نحو مزيد من الخطوات القادمة للمساهمة في تخفيف ازمة السكن واعادة الوجه الحضاري لمدننا”.يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياسا بعدد المجمعات والوحدات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

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