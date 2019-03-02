انطلاق فعاليات مهرجان خان النخيلة الثقافي الفني الثالث في كربلاء

2019/03/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة صباح اليوم السبت فعاليات مهرجان خان النخيلة الثقافي الفني الثالث الذي يستمر لمدة يومين حيث حمل اسم الروائي المغدور الدكتور علاء مشذوب .وقال رئيس المهرجان حميد الطرفي ان المهرجان يتضمن جوانب الادب والفن والشعر وعروضا مسرحية وبانتومايم وكروباتيك وفلكلورية يقدمها ادباء وفنانون وشعراء من جميع المحافظات العراقية .واضاف […]

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