مؤسسة الشهداء توزع مبالغ التعويضات لشهداء وجرحى ضحايا الارهاب في محافظة ديالى

2019/03/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت مؤسسة الشهداء، الوجبة الأولى من مبالغ التعويضات المالية في محافظة ديالى، بمبلغ اجمالي ٣٠٠ مليون دينار عراقي مقسمة على (١٣٠) صكا للمستفيدين من التعويضات المالية من ذوي الشهداء والجرحى جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة ديالى فقط .جاء ذلك خلال الاحتفال الذي اقامته مديرية شهداء ديالى، برعاية رئيسة مؤسسة الشهداء […]

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