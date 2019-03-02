لجنة نيابية تتحدث عن “مؤشرات مشجعة” لتوسيع الخطط الزراعية الصيفية

2019/03/02 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس السن للجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عبود وحيد العيساوي ،السبت، عن وصول مؤشرات مشجعة من وزارتي الزراعة والموارد المائية ، لتوسع الخطط الزراعية للمحاصيل في الموسم الصيفي القادم.وقال العيساوي في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” مؤشرات مشجعة وردت من وزارتي الزراعة والموارد المائية ، لتوسع الخطط الزراعية للمحاصيل في الموسم […]

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