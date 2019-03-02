النيابة السعودية تعلق على تعرض سيدة معتقلة للتعذيب

2019/03/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة في السعودية، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة.

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