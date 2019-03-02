2019/03/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية، أنها ستعرض صورا ولقطات حصرية، من بيت محمد العتيبي، القنصل السعودي في إسطنبول.

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