نائب: بغداد ارسلت رواتب 12 شهراً الى كوردستان

2019/03/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان الحكومة الاتحادية ارسلت رواتب 12 شهرا لموظفي اقليم كوردستان عن العام 2018.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني عن النائب شيروان ميرزا قوله ان المعلومات التي لديهم تفيد بأن الحكومة الاتحادية ارسلت مبلغ 317 مليار دينار عراقي، لاقليم كوردستان مرتين عن رواتب شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، لافتا الى ان هذا المبلغ أرسل من موازنة 1/12 للعام 2018، وهو ما يعني اكمال الحكومة الاتحادية ارسال رواتب موظفي الاقليم للعام المنصرم.

واضاف ميرزا، ان بغداد لم تبدأ بعد بارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة الجديد، مشيرا الى انه من المتوقع ان ترسل الحكومة الاتحادية رواتب هذا الشهر وفق قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019.

واشار ميرزا الى ان مجلس النواب سيستأنف جلساته يوم 5 من شهر آذار الجاري، مبينا ان اللجنة المالية ستجتمع بوزير المالية الاتحادي لبحث مسألة ارسال رواتب موظفي الاقليم وفق قانون الموازنة الجديد.

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