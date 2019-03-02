2019/03/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، سلطات بلاده إلى إدانة عمليات القتل التي تقوم بها تل ابيب، وطالب بتجميد بيع الأسلحة للكيان الصهيوني.ونشر كوربين على حسابه في “تويتر” تغريدة قال فيها إن الأمم المتحدة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن “قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة – بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون – قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تساعد “اسرئيل”على ارتكاب جرائم في فلسطين: مطالبات بتجميد بيع الأسلحة للعدو alansaar.

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