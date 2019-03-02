2019/03/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم “ داعش” الاجرامي في سورية هو في الواقع قوة احتلال.وشدد غروسبيتش في تصريح له على أن القضية الانية الآن تكمن في إنهاء العمليات العدوانية والإرهابية التي يقوم بها ما يسمى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غروسبيتش يرفض التدخل الامريكي في شؤون سوريا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غروسبيتش يرفض التدخل الامريكي في شؤون سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غروسبيتش يرفض التدخل الامريكي في شؤون سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).