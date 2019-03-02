خفايا المعركة الجوية بين الهند وباكستان.. هكذا تفوقت أف 16 الأميركية على سوخوي الروسية

2019/03/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر صحفية خفايا المعركة الجوية الخاطفة التي دارت بين الطيران الحربي الباكستاني والمقاتلات الهندية، والتي أسفرت عن إسقاط طائرتين هنديتين داخل

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