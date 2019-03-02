2019/03/02 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد … كشف مركز السلام للدراسات الاستراتيجية في اديس أبابا، أن منطقة الصحراء والساحل الافريقي شهدت 456 عملية ارهابية للجماعات المتطرفة خلال عام 2018 ضمن دراسة احصائية جديدة .
وذكر صحيفة المصري اليوم في تقرير تابعته /المعلومة/ أن ” الدراسة الاحصائية بينت ان العمليات الارهابية التي تقوم بها الجماعة التكفيرية المتطرفة في منطقة الساحل […]
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وذكر صحيفة المصري اليوم في تقرير تابعته /المعلومة/ أن ” الدراسة الاحصائية بينت ان العمليات الارهابية التي تقوم بها الجماعة التكفيرية المتطرفة في منطقة الساحل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية: 456 عملية ارهابية شهدتها افريقيا عام 2018) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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