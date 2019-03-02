احصائية: 456 عملية ارهابية شهدتها افريقيا عام 2018

2019/03/02 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشف مركز السلام للدراسات الاستراتيجية في اديس أبابا، أن منطقة الصحراء والساحل الافريقي شهدت 456 عملية ارهابية للجماعات المتطرفة خلال عام 2018 ضمن دراسة احصائية جديدة .وذكر صحيفة المصري اليوم في تقرير تابعته /المعلومة/ أن ” الدراسة الاحصائية بينت ان العمليات الارهابية التي تقوم بها الجماعة التكفيرية المتطرفة في منطقة الساحل […]

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