حصيلة رفع “الصبات” في بغداد تقرب من نصف مليون خلال شهرين

2019/03/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلنت القوات الأمنية رفعها أكثر من 445 كتلة كونكريتية من 4 منطقة في العاصمة بغداد.وذكر بيان صدر عن قيادة عمليات بغداد تلقى “ناس” نسخة منه، أنه تم رفع ٤٤٦٢ كتلة كونكريتية من ٤٠ منطقة في جانبي الكرخ والرصافة خلال شهري كانون الثاني وشباط ٢٠١٩”.وخلال الفترة الماضية سعت قيادة العمليات إلى […]

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