بعملية نوعية .. وزارة الاتصالات تضبط  أبراج التهريب في نينوى

2019/03/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية نوعية أعلنت وزارة الاتصالات اليوم السبت، ضبط أبراج رئيسية في منطقة نائية على طريق كركوك- موصل قرب محافظة أربيل تستخدم لتهريب سعات الانترنت.وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى “ناس” نسخة منه، أن “تم خلال العملية ضبط وسائل التهريب واتخاذ الاجراءات القانونية وإقامة الدعاوى ضد الشركات المخالفة”.وإثر ذلك دعت وزارة الاتصالات الاجهزة الامنية […]

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