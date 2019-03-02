الصين تحذر كندا .. هوواوي خط أحمر

2019/03/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو إلى الولايات المتحدة، وقد

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