لاصابتها بمرض أنفلونزا الطيور..منع استيراد الدواجن من الهند

2019/03/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة اليوم السبت استمرارها بمنع استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند لاصابتها بمرض أنفلونزا الطيور الوبائي. وذكر بيان للوزارة تلقت “ العهد نيوز”نسخة منه، “نظرا

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