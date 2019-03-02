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تعرف على عدد ضحايا الإرهاب في العراق منذ عام 2003 لغاية الآن

العراق

تعرف على عدد ضحايا الإرهاب في العراق منذ عام 2003 لغاية الآن

السبت 2 مارس 2019 - 10:24

صورة إرشيفية

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، اليوم السبت، عدد ضحايا الارهاب في العراق منذ عام 2003.

وقال ياور، في كلمة ألقاها بمنتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط: "حصلنا، وبصعوبة بالغة، على إحصائيات خاصة عن ضحايا الإرهاب في العراق"، مبيناً أنّ "الخسائر البشرية في العراق منذ 2003 حتى الآن، جراء الإرهاب، تقدر بـ539 ألف و550 شخصا بين قتيل وجريح".وأوضح أن من بين الضحايا "395 ألف و549 مدنياً، و180 ألف من القوات الأمنية"، فيما "بلغت خسائر القوات الأمريكية في العراق، منذ العام المذكور، 4 آلاف و384 قتيلا، و32 ألف و180 مصابا".أما خسائر قوات البيشمركة منذ بداية حرب داعش الارهابي في 2014، فقد بلغت ألف و720 قتيلا، و10 آلاف و729 جريحا، إلى جانب 44 مفقوداً، وآلاف المفقودين من الإيزيديين والمسيحيين والأكراد وغيرهم.ولفت ياور إلى أن "داعش نفذ مئات من العمليات في عدة مناطق، بعد إعلان الانتصار عليه".وشدد على أن "حل المشكلة الأمنية يكون من خلال مواصلة الحوار بين أربيل وبغداد، واستمرار التفاهمات بين الكتل لاختيار وزيري الداخلية والدفاع وبدء حملة إعلامية للتصالح".فيما أشار أن "البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية العراقية، وهي تؤدي فعلياً واجبات اتحادية دون أن يكون لها حقوق سيادية واتحادية، لكن هذا لم ينظم بقانون وهو سبب المشاكل".انتهى...س ح

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