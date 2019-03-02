قوات سوريا الديمقراطية تعلن توغلها كيلومتراً في آخر معاقل داعش

2019/03/02 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، توغلها كيلومتراً واحداً في قرية الباغوز شرقي سوريا.ونقلت “رويترز” عن المكتب الإعلامي لـ”قسد” واطلعت عليه وكالة صدى، “توغلنا نحو كيلومتر واحد في الباغوز السورية آخر جيب لداعش حيث يجري قتال شرس”.وأضافت قوات سوريا الديمقراطية، “نتوقع انتهاء المعركة ضد داعش في الباغوز قريباً”، وفقاً لقناة “الميادين”.

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