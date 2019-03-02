بالاسماء.. تعرف على قائمة الاولمبي لمعسكر أربيل

2019/03/02 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اعلن مدرب المنتخب الالومبي عبد الغني شهد، السبت، عن قائمة فريقه لخوض معسكر اربيل الذي يستمر خمسة ايام استعداداً لتصفيات آسيا.وقال المدير الاداري للمنتخب الأولمبي كريم فرحان في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “المنتخب الالومبي بدأ معسكره التدريبي في مدينة اربيل استعداداً للتصفيات الاسيوية”، مبيناً أن “الاولمبي سيدخل في معسكر قطر عقب انتهاء […]

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