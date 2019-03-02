القوات المشتركة تباشر بتنفيذ عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرق الأنبار

2019/03/02 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، السبت، بتنفيذ عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرق الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ان، قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الانبار لملاحقة عصابات داعش الاجرامية وتمشيط مناطق بني زيد والرفيعات حتى حدود عمليات […]

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