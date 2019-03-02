الزراعة تمنع إستيراد الدواجن من الهند وهذه أبرزها

2019/03/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة استمرارها بمنع استيراد الدواجن ومشتقاتها من

الهند لاصابتها بمرض أنفلونزا الطيور الوبائي.

وذكر بيان للوزارة أنه نظراً لاعلان منظمة الصحة الحيوانية العالمية

“OIE” بتسجيل حالة إصابات بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة “H5N1”

في الهند في ٢٦ من كانون الاول من العام الماضي والذي بموجبه منعت

وزارة الزراعة استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند وبعد تأكيد

استمرار الاصابة بهذا المرض وحسب تقارير منظمة الصحة الحيوانية

العالمية والذي يعتبر العراق احد أعضائها، تؤكد الوزارة على

استمرارها بعملية منع استيراد الدواجن والطيور بأنواعها “الحية

والمجمدة” والبيض بنوعيه “المائدة والتفقيس” وكذلك منع استيراد طيور

الزينة والجارحة وريش الطيور واية منتجات اخرى تدخل في تركيبها

الدواجن ومنتجاتها من الهند.

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