ابرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

2019/03/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقام اليوم السبت مباريات بدوريات أوروبا أبرزها..

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير مع آرسنال 3:30 عصرا

مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون 6:00 مساء

وولفرهامبتون مع كارديف سيتي 6:00 مساء

بيرنلي مع كريستال بالاس 6:00 مساء

برايتون مع هيديرسفيلد تاون 6:00 مساء

بورنموث مع مانشستر سيتي 6:00 مساء

وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد 8:30 مساء

الدوري الإسباني

إسبانيول مع بلد الوليد 3:00 عصرا

فياريال مع ديبورتيفو ألافيس 6:15 مساء

هويسكا مع إشبيلية 8:30 مساء

ريـال مدريد مع برشلونة 10:45 مساء

الدوري الإيطالي

إمبولي مع بارما 5:00 عصرا

ميلان مع ساسولو 8:00 مساء

لاتسيو مع روما 10:30 مساء

الدوري الألماني الدرجة الأولى

هيرتا برلين مع ماينز 5:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم 5:30 عصرا

باير ليفركوزن مع فرايبورج 5:30 عصرا

شالكه مع فورتونا دوسلدورف 5:30 عصرا

نورنبيرغ مع لايبزيج 5:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ مع بايرن ميونيخ 8:30 مساء

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

كان مع باريس سان جيرمان 7:00 مساء

أنجيه مع موناكو 10:00 مساء

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