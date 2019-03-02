عمليات بغداد:رفع٤٤٦٢ كتلة كونكريتية من ٤٠ منطقة في بغداد خلال شهرين

2019/03/02 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد،اليوم السبت ، أنها رفعت ٤٤٦٢ كتلة كونكريتية من ٤٠ منطقة في بغداد خلال الشهرين الماضيين .

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