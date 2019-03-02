صحة النجف : إصابات الحصبة ضمن معدلاتها الاعتيادية والحل في التلقيح

2019/03/02 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة النجف الاشرف ان الاصابات والحالات المشتبه بها بمرض الحصبة خلال الفترة القليلة الماضية هي ضمن معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من كل عام.وقال مدير شعبة التحصين في الدائرة احمد حميد في تصريح صحفي، ان “الحالات التي تم تسجيلها في بعض مناطق المحافظة لإصابات بمرض الحصبة هي حالات متفرقة وخاصة النائية […]

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