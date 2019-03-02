إصابة 63 مدنيا وعنصر أمن باحداث شغب في الجزائر

2019/03/02 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الجزائرية عن إصابة 56 شرطياً وسبعة مدنيين بعد تعرضهم للرشق بالحجارة خلال عملية استعادة النظام العام، مساء الجمعة، في منطقة المرادية في أعالي العاصمة الجزائرية.وأكدت السلطات أن قوات الأمن تصدت بكل حزم لأعمال شغب وتخريب مست ممتلكات عمومية وخاصة اليوم، وتمكنت من توقيف 45 شخصاً من بينهم خمسة قاموا بسرقة الخزنة […]

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