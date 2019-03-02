2019/03/02 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الألماني أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، عن تفكيره في اتخاذ قرار صادم عقب موسمه الأول في "كامب نو".

وقال شتيغن، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، إنه فكر في مغادرة برشلونة بعدما كان يلعب دور الحارس الثاني في البارسا، خلف التشيلي كلاوديو برافو.

وأضاف "عندما تنتقل إلى نادٍ من دولة أخرى، فإن أول ما يجب أن تفعله للانسجام هو تعلم اللغة".

وتابع "تمكنت في الموسم الأول لي مع برشلونة، من أن أتعامل بشكل جيد مع الوضع عندما كان برافو هو الحارس الأول".

وواصل إنه "حارس جيد وحصل على المركز الأساسي في هذا الموسم، ولم يقم المدرب بتغييره لأنه كان يقدم أداء رائعًا".

وأكمل "قيمت الأمور في هذه الفترة وأدركت أنني أريد اللعب، ولذلك فكرت في مغادرة برشلونة".

وحول الخروج من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام روما، علق شتيغن "لقد كان إقصاء صعبًا على برشلونة، خاصة أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يعد هدفًا رئيسيًا لنا".

وأتم "مع ذلك لا يمكننا إهمال المنافسة في الليغا، ورغم أننا نسيطر على الصدارة، ولكن ريال مدريد وأتلتيكو يمثلان تهديدات واضحة لنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شتيغن يكشف: فكرت بالرحيل عن برشلونة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شتيغن يكشف: فكرت بالرحيل عن برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).