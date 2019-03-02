أسعار الوقود بدول الخليج لشهر مارس 2019

2019/03/02 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: محمود جمال

دبي - مباشر: رفعت دولتا الإمارات وقطر أسعار الوقود التي سيتم تطبيقها في مارس من العام الجديد 2019، فيما ثبتت سلطنة عمان الأسعار خلال تلك الفترة.





ووفقا لرصد لـ"مباشر" فإن أسعار البنزين في الإمارات شهدت ارتفاعا بنسب تصل إلى 5%، وتبلغ أسعار البنزين الممتاز نحو 2.04 درهم (0.56 دولار) بعد أن كان 1.95 درهم (0.53 دولار) في فبراير 2019.





كما ارتفعت سعر البنزين العادي إلى سعر 1.92 درهم (0.52 دولار) بعد أن كان 1.84 درهم (0.50 دولار) لكل لتر بالشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الديزل من 2.28 درهم (0.62 دولار) إلى سعر 2.41 درهم (0.66 دولار) في مارس 2019.





يشار إلى أن أسعار البنزين بأنواعه والديزل في شهر مارس شاملا ضريبة القيمة المضافة (5%).





قطر

ورفعت قطر أسعار الديزل بنسبة 8.8% بدأ شهر مارس الجاري مقارنة بشهر فبراير 2019، كما زادت أيضا أسعار البنزين العادي والممتاز.





وبحسب بيان رسمي، ارتفع سعر بيع لتر الديزل بالدوحة إلى 1.85 ريال (0.51دولار)، مقابل 1.70 ريال (0.47 دولار) لكل لتر في فبراير 2019.





وتم رفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز إلى مستوى 1.60 ريال للتر (0.44 دولار) مقابل 1.55 ريال للتر (0.43 دولار) لكل لتر بالشهر الماضي.





وزاد سعر بيع لتر البنزين العادي إلى 1.55 ريال (0.43 دولار) مقابل 1.50 ريال (0.41 دولار) لكل لتر بالشهر الماضي.

عمان

فيما شهدت السلطنة بداية من اليوم رفع أسعار البنزين والديزل، حيث بلغت أسعار البنزين الممتاز 209 بيسات (0.54 دولار) في مارس 2019.





وسيتم أيضا تثبيت سعر البنزين العادي عند 198 بيسة (0.51 دولار)، وأسعار الديزل عند 238 بيسة (0.56 دولار) لكل لتر بالشهر الماضي.

المملكة السعودية

وأعلنت شركة أرامكو السعودية في يناير الماضي أسعار البنزين للربع الأول من العام الجديد.





وقامت حينها بتثبيت سعر البنزين 91 عند 1.37 ريال (0.36 دولار) لكل لتر، فيما خفضت سعر البنزين 95 من 2.04 ريال (0.54 دولار) إلى 2.02 ريال (0.53 دولار) لكل لتر.





الكويت والبحرين

فيما لم تعلن دولة الكويت عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالاتي: سعر البنزين الممتاز 105 فلس (0.345 دولار)، والبنزين العادي 85 فلس (0.279 دولار)، والديزل 115 فلس (0.378 دولار).





لم تعلن مملكة البحرين عن أي تغيرات، حيث بلغ أسعار الوقود بها كتالي: سعر البنزين الممتاز 200 فلس(0.528 دولار)، والبنزين العادي 140 فلس(0.370 دولار)، والديزل 120 فلس(0.316 دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الوقود بدول الخليج لشهر مارس 2019) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الوقود بدول الخليج لشهر مارس 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).