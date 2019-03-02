50 منظمة تبعث رسالة الى 40 وزير خارجية بشأن المعتقلات السعوديات

2019/03/02 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعثت أكثر من 50 منظمة حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، رسالة إلى أكثر من 40 وزيرا للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.وقال […]

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