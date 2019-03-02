الحارس فلوري يقود جولدن نايتس للفوز في دوري هوكي الجليد

2019/03/02 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز الكسندر وينبرج هدفين ليقود فريقه كولومبوس بلو جاكتس إلى الفوز 5-3 خارج ملعبه على وينيبيج جيتس ويحقق انتصاره رقم 14 على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية أمس الخميس.

وبهذا يعادل كولومبوس ثالث أفضل مسيرة انتصارات متتالية طوال تاريخ البطولة.

وبهذا الانتصار أيضا عادل بلو جاكتس مسيرة خالية من الهزيمة حققها فريقا بوسطن بروينز في موسم 1929-1930 وواشنطن كابيتالز في موسم 2009-2010.

وبهذا الانجاز أصبح بلو جاكتس على بعد 3 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي للبطولة، وهو 17 انتصارا متتاليا، والذي سجله بيتسبرج ينجوينز في موسم 1992-1993.

وأحرز بقية أهداف بلو جاكتس لاعبوه نيك فولينو وبراندون سعد ولوكاس سيدلاك، كما قدم فولينو تمريرتين حاسمتين لزملائه.

وأحرز شون ماتياس وبرايان ليتل وماتيو بيرو أهداف جيتس.

وقال فولينو للصحفيين بعد أن قلب فريقه تأخره بهدف في بداية الفترة الأولى، “كانت مباراة جيدة خارج أرضنا،هذا فريق جيد، وهو يقدم أداء جيدا للغاية في ملعبه”.

وأضاف اللاعب “أنا فخور بلاعبي فريقي، غالبية اللاعبين قدموا أداء جيدا بحق وأسهموا في تحقيق الفوز، نجحنا في قلب تأخرنا وشق طريقنا نحو الانتصار”.

وفي مباريات أخرى، فاز أدمونتون أويلرز على ضيفه لوس أنجلوس كينجز 3-1 وفاز مونتريال كندينز على مضيفه فلوريدا بانثرز 3-2 في الوقت الإضافي.

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