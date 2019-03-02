برلماني سابق: الجامعات تخرج اكثر من 10 الاف طالب سنويا مصيرهم البطالة

2019/03/02 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب السابق رحيم الدراجي، اليوم السبت، ان الجامعات العراقية تخرج سنويا اكثر من 10 الاف طالب وطالبة دون ان تتوفر لهم وظائف او فرص عمل ويكون مصيرهم البطالة.وقال الدراجي، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "اكثر شريحة تعاني الظلم والحرمان في المجتمع العراقي هي شريحة الطلبة ، وحتى دورها في صنع القرار السياسي بات مغيباً الى ابعد الحدود".

وبين البرلماني السابق ان "هناك تراكمية باعداد الطلبة العاطلين عن العمل ونسبتهم في تزايد مستمر سنويا حيث يتخرج اكثر من 10 الاف طالب يتجهون الى البطالة مباشرة دون وظائف او فرص للتعيين".

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