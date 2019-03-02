2019/03/02 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أفادت قناة التلفزيون “الإسرائيلية الـ13″، أن الاحتلال الصهيوني الغاصب قرر تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية عن العراق.وقال ألون بن دافيد، المعلق العسكري للقناة، إنه “تمّ اتخاذ هذا القرار في أعقاب وجود مؤشرات على “إقدام إيران على استثمار مقدرات كبيرة لبناء وجود عسكري بهدف تعزيز تأثيرها داخل العراق”، بحسب تعبيره.ونوه بن دافيد إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكيان الصهيوني يقرر بتكثيف المعلومات الاستخبارية عن العراق alansaar.

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