وفاة العالم الروسي زوريس ألفيروف الحائز على نوبل في الفيزياء

2019/03/02 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي العالم الروسي زوريس ألفيروف الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2000 عن عمر يناهز 89 عاما، في سان بطرسبرغ.

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