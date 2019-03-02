مقتل طفل وإصابة 3 في قصف هندي على باكستان

2019/03/02 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت باكستان، إن قصفا هنديا لقرية حدودية في إقليم كشمير المتنازع عليه، تسبب في مقتل صبي وجرح ثلاثة آخرين.

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