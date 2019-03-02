2019/03/02 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الطائرة القاذفة الروسية من طراز "تو-22" من الطائرات الحربية التي تستطيع أن تهدد حاملات الطائرات الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاذفة "تو-22" المحدثة تهدد الأسطول الأمريكي في المحيط الأطلسي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاذفة "تو-22" المحدثة تهدد الأسطول الأمريكي في المحيط الأطلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).