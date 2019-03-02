الحشد والجيش يباشران بتنفيذ عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرق الأنبار

2019/03/02 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، السبت، بتنفيذ عملية تمشيط وتطهير من حدود سامراء وصولا لشرق الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الانبار لملاحقة عصابات داعش الاجرامية وتمشيط مناطق بني زيد والرفيعات حتى حدود عمليات سامراء.

واضاف ان، العملية مستمرة حتى الان، لإنهاء تهديد داعش في تلك المناطق.

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