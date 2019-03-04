الفياض والمهندس يتفقدان مركز الإمام الأعظم للعلاج الطبيعي في بغداد

2019/03/02 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفقد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس، السبت، مركز الامام الأعظم للعلاج الطبيعي، فيما أشادا بالخدمات العلاجية المقدمة لجرحى الحشد الشعبي.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس قاما بزيارة تفقدية مساء امس الجمعة لمركز الامام الأعظم للعلاج الطبيعي في بغداد حيث أشادا بالجهود المبذولة من قبل ملاكات المعاونة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى الحشد الشعبي”.

وأضاف ان “الفياض والمهندس أشادا بالتقدم الكبير الحاصل في المركز من الناحية العمرانية و الأجهزة الحديثة التي ستسهم بتقديم افضل الخدمات للمراجعين”.

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