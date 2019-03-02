الوطن الأزرق.. الجيش التركي يستعرض قوته في ثلاثة بحار

2019/03/02 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري في تركيا تدريبات الوطن الأزرق البحرية، وتستمر حتى الثامن من مارس/آذار الجاري وتوصف بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، وتغطي البحر الأسود

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